Ушел из жизни советский кинорежиссер Александр Аскольдов

В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни известный советский кинорежиссер Александр Аскольдов. О кончине режиссера в столичной больнице «МК» сообщила его вдова.

Аскольдов — выпусник филологического факультета МГУ, известен как один из исследователей творчества Михаила Булгакова. В 1966 году поступил на Высшие режиссерские курсы. В 1967 году в качестве дипломной работы снял картину «Комиссар» по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Фильм был запрещен к показу. За свою картину Аскольдов подвергся преследованиям. В конце 80-х годов фильм показали публике, и он получил международное признание.

В последующие годы Аскольдов сделал несколько документальных фильмов о КАМАЗе.

В 1981—1985 годах работал директором и художественным руководителем киноконцертного зала «Россия». В последние годы Аскольдов преподавал в киношколах и университетах Германии, Швеции, Англии и Италии.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ