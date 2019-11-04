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Ушел из жизни известный актер и звезда сериалов Брайан Тарантина
По инф. rosbalt.ru   
04 Ноября 2019 г.
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Полиция Нью-Йорка обнаружила в квартире тело актера сериалов «Скорая помощь» и «Талантливый мистер Рипли». Брайан Тарантина умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.

Ушел из жизни известный актер и звезда сериалов Брайан Тарантина

Причиной смерти стали осложнения после недавно перенесенной болезни, предполагают следователи. Тело отправлено на экспертизу, будет проведено вскрытие для установления точной причины гибели.

Тарантина известен по ролям в среиалах «Скорая помощь», «Девочки Глимор», «Талантливый мистер Рипли», «Клан Сопрано».

По инф. rosbalt.ru

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