Ушел из жизни известный актер и звезда сериалов Брайан Тарантина

Полиция Нью-Йорка обнаружила в квартире тело актера сериалов «Скорая помощь» и «Талантливый мистер Рипли». Брайан Тарантина умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.

Причиной смерти стали осложнения после недавно перенесенной болезни, предполагают следователи. Тело отправлено на экспертизу, будет проведено вскрытие для установления точной причины гибели.

Тарантина известен по ролям в среиалах «Скорая помощь», «Девочки Глимор», «Талантливый мистер Рипли», «Клан Сопрано».

