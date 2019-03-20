В Москве ушел из жизни актер театра и кино Анатолий Адоскин. Об этом сообщили в пресс-службе театра им. Моссовета, в котором служил артист.

Народному артисту РФ был 91 год. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Анатолий Адоскин — один из старейших актеров театра им. Моссовета. Выпускник студии при театре имени Моссовета.

В театре играл в спектаклях «Девочки», «Студент III курса», «Отелло», «Забавный случай», «Модная лавка», «Мадлен Годар», Честь семьи» и других.

Кинозрителям известен по ролям в картинах «Девчата», «Два капитана», «Человек ниоткуда», «Братья Карамазовы».

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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