Умер Народный артист Алексей Булдаков

Умер Народный артист РФ Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты». Как сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, актер скончался в возрасте 68 лет. У него оторвался тромб, когда он был на гастролях в Улан-Баторе.

Артиста не стало накануне его вылета в Москву. Тело актера нашли в гостинице Улан-Батора. По предварительной версии, он скончался в результате острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Булдаков прославился по комедийным ролям в фильмах «Особенности национальной охоты», «Операция „С Новым годом!“» и «Гитлер капут!».

С народным артистом РФ, скончавшимся во время посещения Монголии, простятся в Москве. Церемония, как передает ТАСС, состоится 7 апреля в Доме кино. Как отметили в посольстве РФ в Монголии, тело артиста, предположительно, будет доставлено в Москву уже 4 апреля.

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Российский и финский актер Вилле Хаапасало в шоке от новостей о смерти коллеги по цеху Алексея Булдакова.

С Булдаковым Хаапасало снялся в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». В интервью радио «Говорит Москва» артист признался, что говорил с Булдаковым последний раз год назад — случайно в аэропорту.

«Я в шоке и не знаю, что думать. Мы же познакомились с ним на моем первом фильме», — сказал Хаапасало, отметив, что Булдаков помогал ему, когда он был начинающим актером, и давал советы.

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Российский режиссер театра и кино Юлий Гусман прокомментировал новость о кончине актера Алексея Булдакова.

По его признанию, Булдаков был не только талантливым актером, но и очень хорошим, теплым человеком. Гусман отметил РИА «Новости», что Булдакова он воспринимал как воплощение здоровья и мужской силы.

По инф. rosbalt.ru

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