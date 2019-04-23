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Убийство московского пенсионера: сын поднял руку на отца
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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В Текстильщиках мужчину задержали по подозрению в жестоком убийстве собственного отца-пенсионера.

Убийство московского пенсионера: сын поднял руку на отца

Трагедия разыгралась вечером 21 апреля в квартире дома на Волжском бульваре. Как сообщает агентство «Москва», полицейские обнаружили в квартире тело пенсионера с кровоподтеками.

Выяснилось, что сын в ходе ссоры с отцом сильно избил его. От полученных травм пожилой мужчина скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По инф. rosbalt.ru

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