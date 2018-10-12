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Трое кошек стали жертвами коммунального конфликта
По инф. rosbalt.ru   
12 Октября 2018 г.
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Полиция проводит проверку по факту гибели трех кошек, которых выкинули из окна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вечером 10 октября из окна шестого этажа дома 54 на Старо-Петергофском проспекте выкинули 10 кошек. Трое погибли на месте, разбившись об асфальт, остальные получили тяжелые травмы.

Выяснилось, что в коммунальной квартире 70-летняя пенсионерка держала 15 кошек. У нее произошел конфликт с соседями — 42-летней женщиной и ее сыном. В ходе ссоры животных выкинули в окно.

По инф. rosbalt.ru

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