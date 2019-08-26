Три истории о равнодушии и цинизме: на арене росгвардейцы, коллекторы и водитель автобуса

О новых возмутительных случаях в разных уголках страны стало известно на этой неделе. Так, в Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по мужчине с ребёнком, в Уфе женщину с собакой-поводырём отказались пустить в автобус, а в Ульяновске сотрудники Росгвардии отказались помочь таксисту, на которого совершали нападение по причине того, что у них обед. Рассказываем подробнее.

В подмосковном Красногорске коллекторы, вооруженные пневматическим пистолетом, открыли стрельбу по мужчине с ребенком.

Инцидент произошел 23 августа у подъезда одного из домов. Коллекторы потребовали от мужчины, который был со своей девятилетней дочерью, вернуть долг. Они представились сотрудниками банка. При стрельбе пострадали и мужчина, и ребенок, у обоих зафиксированы ранения ног.

Отметим, что начиная с 2016 года коллекторам по закону запрещено звонить должникам чаще раза в день, использовать угрозы, применять физическую силу, оказывать психологическое давление и унижать честь и достоинство должников. Кроме того, коллекторам хотят ограничить передачу долгов по ЖКХ. При этом, однако, прецеденты с участием коллекторских агентств все еще встречаются.

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В Уфе водитель автобуса отказался везти местную незрячую жительницу с собакой-поводырем.

Женщина вместе с дочерью и собакой направлялась на акцию по сбору средств на аптечки для собак-поводырей. Однако во время посадки в автобус водитель заявил, что никуда не поедет, если пассажирки не покинут салон. Кроме того, водитель потребовал показать документы о том, что собака действительно является поводырем.

Прокуратура узнала о произошедшем из местных СМИ. Ведомство организовало проверку.

Отмечается, что это не первая подобная ситуация в жизни женщины: ранее ее с собакой не пустили в одну из городских точек общественного питания.

Напомним, в 2017 году с ущемлением прав инвалидов столкнулись в Мурманске. Тогда работники местного кафе не пустили в заведение трех мам с детьми с ограниченными возможностями.

Позднее администрация заведения принесла свои извинения за случившееся.

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Наконец, случай в Ульяновске. Там произошел инцидент с таксистом. Водитель, прибывший по очередному вызову, обнаружил пьяного агрессивного заказчика, угрожавшего таксисту расправой.

Рядом находились сотрудники Росгвардии в форменной одежде, однако они отказались вмешаться, сославшись на обеденное время.

Девушка, находившаяся на месте происшествия, записала случившееся на камеру мобильного телефона. Она также подтвердила, что росгвардейцы бездействовали, несмотря на прямое обращение к ним за помощью.

В Росгвардии подтвердили начало проверки по факту публикации данного ролика: «Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание вплоть до увольнения».

Отметим, согласно российскому законодательству, публикация данных (в том числе видеозаписей) о противоправных действиях в средствах массовой информации, включая Интернет, приравнивается к обращению с заявлением в правоохранительные органы.

Все эти истории доказывают, что в обществе, к сожалению, по-прежнему царит агрессия и равнодушие. И очень страшно оказаться на месте героев этих историй, а ведь никто не знает, чье место займет уже завтра. Несмотря на все проблемы, низкие пенсии, зарплаты хочется, чтобы люди оставались людьми.

Вот подборка текстов, которые всё-таки укрепляют веру в человечество:

Polit.ru

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