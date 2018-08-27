ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Трагическое эхо войны: мальчишки в овраге гранату нашли...
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

vzriv 1

Двое мальчиков играли во время игры на улице нашли гранату времен войны в Железногорском районе Курской области, сообщает пресс-служба МВД по региону.

granata 97

Трагический инцидент произошел вечером в пятницу в поселке Генеральский. Двое мальчиков девяти и десяти лет играли в овраге, когда им в руки попал боеприпас.

При взрыве один из детей получил тяжелые ранения, а второй был доставлен в реанимацию, где позже скончался.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.1 ст. 222 (незаконный оборот боеприпасов) УК РФ.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 