Трагическое эхо войны: мальчишки в овраге гранату нашли...

Двое мальчиков играли во время игры на улице нашли гранату времен войны в Железногорском районе Курской области, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Трагический инцидент произошел вечером в пятницу в поселке Генеральский. Двое мальчиков девяти и десяти лет играли в овраге, когда им в руки попал боеприпас.

При взрыве один из детей получил тяжелые ранения, а второй был доставлен в реанимацию, где позже скончался.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.1 ст. 222 (незаконный оборот боеприпасов) УК РФ.

По инф. rosbalt.ru

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