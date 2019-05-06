Трагедия в Шереметьево: уточняется число пострадавших. Обсуждается поведение пассажиров...

Число пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь после ЧП с самолетом в аэропорту «Шереметьево», возросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Тем временем в СМИ и соцсетях обсуждается "фактор сумок": есть данные о том, что эвакуация пассажиров могла быть более эффективной, а сутолоку в салоне самолета создали люди, спасавшие свой багаж...

Отмечается, что срочно были доставлены в больницу три члена экипажа.

Кроме того, еще 14 пострадавшим специалисты оказали помощь на месте произошедшего.

В настоящее время всего в больнице находятся девять пострадавших в результате пожара в самолете. Один пациент, доставленный в центр Вишневского, остается в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Пассажиры в хвостовой части Superjet-100 могли погибнуть из-за того, что некоторые стали доставать из багажных полок свои вещи и затруднили эвакуацию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, согласно предварительному опросу очевидцев, когда самолет ударился о землю и загорелся, часть людей начали в панике спасать свои вещи. В результате люди на задних рядах не успели своевременно покинуть судно.

При этом перед вылетом экипаж самолета всегда инструктирует по этому поводу пассажиров, но в экстремальной ситуации люди могли действовать машинально, отметил источник.

Эта версия активно обсуждается в соцсетях, люди пылают гневом по отношению к "циникам, спасавшим свои шмотки". Конечно, тут есть за что осуждать людей - но, положа руку на сердце: многие ли из наших сограждан способны сохранять абсолютное хладнокровие в стрессовой ситуации? И еще очень важный момент (если вы следите за развитием темы в соцсетях): обратите внимание, что действительно нездоровую ситуацию с этими выжившими пассажирами - обсуждают с гораздо большим жаром и страстью, чем собственно причины трагедии. Как ни цинично звучит, за этим чувствуется некая манипуляция общественным мнением, "перевод стрелок".

***

Также стало известно, что пострадавшие и родственники погибших на борту лайнера получат компенсацию в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков. Ответственность «Аэрофлота» застрахована в компаниях «Альфастрахование» и «Согаз», они также обслуживали авиапарк.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ