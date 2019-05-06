Трагедия рейса SU1492: известные обстоятельства

На борту самолета «Аэрофлота», следовавшего рейсом SU1492 Москва — Мурманск и по техническим причинам вынужденного вернуться в аэропорт, при посадке произошло возгорание. Погибли люди...

Как следует из релиза аэропорта «Шереметьево», рейс вылетел в Мурманск в плановом порядке — в 18:02. Однако после взлета экипаж сообщил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 18:30 Sukhoi Superjet 100 совершил «жесткую посадку» на взлетно-посадочную полосу. Как отмечали СМИ, он не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси о полосу, а затем — носом. При этом, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, самолет садился в тишине (одна из версий технических неполадок, озвученная СМИ пассажирами и неназванными членами экипажа — удар молнии): «Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине».

Из-за отсутствия связи с диспетчерами воздушное судно не могло вырабатывать топливо перед экстренной посадкой, совершая круги над столицей, лайнер садился с полными баками, от ударов о полосу топливо расплескалось (возможно, подломившиеся стойки шасси пробили бензобак) и загорелось.

Как сообщают очевидцы, когда начался пожар, некоторые пассажиры пытались достать с полок ручную кладь, возникшие паника и толчея помешали эвакуации из хвостового отсека самолета — люди задыхались и горели.

На место происшествия экстренно выехали спасатели и медики, пассажиров эвакуировали по спасательным надувным трапам.

Пожар уничтожил практически половину воздушного судна. Эпицентр возгорания находится в хвостовой части лайнера.

Возбужденное уголовное дело по «признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передано для расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва — Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Также стало известно, что в числе погибших бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего спасал пассажиров и погиб, задохнувшись угарным газом.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в авиакатастрофе с лайнером «Аэрофлота» в «Шереметьево» выжили 38 человек, с которыми работают врачи. В их числе 34 пассажира и 4 члена экипажа. Как рассказала Скворцова, в институт хирургии им. Вишневского и институт Склифосовского направлены шестеро пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом, у одного из пациентов — подозрение на острый инфаркт миокарда. Одна из пострадавших женщин получила ожоги 15-18% тела.

Данные о жертвах постоянно уточняются: в первом сообщении СК РФ говорилось об одном погибшем и четырех пострадавших. Затем подмосковный главк МЧС объявил о шести пострадавших, а ТАСС, ссылаясь на присутствующих на месте трагедии медиков, передал о возможной гибели 13 человек. Позже эту информацию подтвердил СК РФ, уточнив, что среди погибших двое детей. Также сообщалось, что все члены экипажа лайнера, активно помогавшие эвакуировать пассажиров, живы. В пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

О происшествии было оперативно проинформировано руководство государства. «Президент дал необходимые указания по проведению тщательного расследования авиапроисшествия, а также оказанию помощи всем нуждающимся в ней. Президент глубоко соболезнует», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Соболезнования близким погибших выразил глава российского правительств Дмитрий Медведев.

В аэропорту продолжают работать следователи СК РФ, они опрашивают пострадавших, сотрудников аэропорта и авиакомпании, изучают видео возгорания лайнера и эвакуации пассажиров. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил к месту трагедии криминалистов центрального аппарата СКР.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для расследования ЧП в «Шереметьево». Причины, приведшие к катастрофе, изучит Комиссия Межгосударственного Авиационного комитета.

По сообщению производителя самолета — компании «Гражданские самолеты Сухого», лайнер был произведен в августе 2017 года, а технологическое обслуживание прошел месяц назад — в апреле 2019 года». За время эксплатации «Аэрофлотом» — с сентября 2017 года — самолет совершил 1525 рейсов, его общий налет — 3183 часа.

Как отметили в СКР, исследованы будут все версии трагедии. В СМИ, помимо упомянутого ранее удара молнии, также высказывались версии о возможной ошибке экипажа и звучали мнения о якобы недостаточно быстром начале тушения горящего самолета.

В оперативном штабе, развернутом в аэропорту, психологи работают с пассажирами и их близкими, аналогичная работа ведется в аэропорту Мурманска.

Родственники и близкие пассажиров и членов экипажа смогут бесплатно добраться в аэропорт или в Москву. Для оформления проездных документов необходимо обратиться к сотрудникам в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево и на Белорусском вокзале, уточнили в компании «Аэроэкспресс». «Аэрофлот» заявил о готовности бемплатно доставить в Москву родственников пострадавших.

Страховщиками рисков группы компаний «Аэрофлот» являются «АльфаСтрахование» и СОГАЗ. Обзательная ответственность перевозчика застрахована из расчета 2 млн руб. на случай смерти пассажира, 25 тыс. руб.— на его погребение. Лимит выплаты пострадавшему — в зависимсти от степени тяжести травм — может составить до 2 млн руб.

Получить информацию о пассажирах рейса SU1492 и психологическую поддержку можно круглосуточно по телефону 8-800-775-17-17.

По инф. rosbalt.ru

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