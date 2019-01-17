Темная сторона души: забила ногами престарелую родственницу, за которой ухаживала

В Саратове женщину подозревают в убийстве пожилой свекрови, за которой она ухаживала. По данным Следственного комитета, 43-летняя женщина жила с мужем, сыном и свекровью, но 2 января женщины остались дома одни. Пожилая и больная свекровь пошла в туалет, но не смогла удержать равновесие и упала в коридоре...

...Сноха разгневалась на то, что родственница ослушалась и вместо биотуалета, стоявшего рядом с кроватью, пошла в обычный туалет. В гневе она стала жестоко избивать свекровь, в том числе ногами.

Успокоившись, женщина подняла старушку, переодела и положила на кровать, не вызвав «скорую». 11 января пенсионерке стало плохо и ей все же вызвали «скорую». Медики не успели ее спасти, но заметили следы побоев на теле и сообщили в полицию.

Смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела, ушибов и кровоизлияния головного мозга. Избившая пенсионерку женщина полностью признала вину и была заключена под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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