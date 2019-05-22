Телефонный терроризм — как это бывает: дедуля напился и решил "навести шороху"

В Москве пожилого мужчину задержали за ложное сообщение о бомбе. Инцидент, как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, произошел вечером в минувшие выходные в районе Строгино.

Мужчина 1950 года рождения в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и заявил об угрозе совершения терактов. Спустя два дня пенсионера вычислили и задержали.

В настоящее время мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ.

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Напомним, "телефонный терроризм" стал настоящим кошмаром российских городов. Спецслужбы обязаны реагировать на подобные сообщения в любом случае, это приводит к эвакуации мест массового пребывания людей - школ, стадионов, торговых центров... Вместе с тем, как видим, авторами таких звонков бывают банально невменяемые дурные люди. Например, в марте в подмосковном Раменском задержана 47-летняя гражданка, из-за какой-то блажи объявившая о намерении взорвать всю деревню...

По инф. rosbalt.ru

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