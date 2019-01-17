Так повелел губернатор: у Свердловской области будет 12 яиц!

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что он прикажет увеличить стандартную упаковку яиц в регионе. Так уральский губернатор прокомментировал информацию о появлении в продаже коробок с девятью яйцами вместо десяти. Естественно, это голый популизм (как и соответствующий шум в Госдуме): такое "регулирование рынка" не предусмотрено ни законами страны, ни здравым смыслом.

«На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение — на Урале упаковка будет не менее 12 яиц», — цитирует главу региона «Интерфакс».

«По количеству яиц я серьезно говорю, не шучу», — добавил Куйвашев.

По его словам, рост цен на продукты, в том числе яйца, неизбежен, но власти "не допустят необоснованного завышения".

Совершенно понятно, что не в силах Евгения Куйвашева (и не в силах даже самого Владимира Владимировича Путина) зарегулировать такие вещи как количество яиц в упаковке, поступающей в продажу. Это вопрос самого частного бизнеса, который, вынужденно поднимая цены, стремится сделать это психологически расчетливо (ничего хорошего в этом, конечно, нет - но на то и рынок, чтобы проявлять "маленькие хитрости").

При этом - представители власти пытаются создать у избирателей впечатление "заботы о народе" (интересно, как они представляют уровень интеллекта вверенного им населения? примерно так же, как инопланетный пресс-секретарь президента Путина?). И в то же время никто из них не поднимает голос по поводу бездарной экономической политики в стране (рост налогов, зажим конкуренции в частном бизнесе, чудовищные бюджетные расходы...) - которая и ведет к росту цен и обнищанию населения!

Polit.ru

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