Инопланетянин или просто глупость сморозил? Пресс-секретарь Путина заявил, что не пользуется соцсетями

Люди, которые проводят большое количество времени в социальных сетях, во многом рискуют. Об этом, как сообщают СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам он, оказывается, в социальные сети и носу не сует... что заставляет задуматься: а как один из крупнейших чиновников, ответственный за связь Владимира Путина с людьми, формирует свое мнение о народных чаяниях? Тем более, что в том же самом интервью он, в общем-то, вполне честно признается - ему известно: народ представителей власти не любит.

«Сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США вдруг посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы? Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали — и все», — объяснил свое мнение Песков, говоря об отношении к соцсетям (как известно, в США идет разбирательство по поводу гипотетического российского вмешательства в тамошние выборы через интернет). И потому, мол, рядовым гражданам спокойнее не связываться с этими самыми соцсетями...

При этом Песков добавил, что ни разу в жизни не заходил в Facebook, в «Одноклассники», и «ВКонтакте». «У меня нет такой потребности, и я не хочу себя заставлять», — заключил он.

И вот тут начинаются странности. Дело не в том, что социальные сети - так уж совсем необходимы современному человеку. Для активности там, действительно, нужно иметь определенный склад ума и характера, да и количество фейков (глупых выдуманных "новостей") там зашкаливает - аж противно бывает.

Все это так. Но есть один нюанс: как еще современный специалист по связям с общественностью ("пиарщик" - именно так называется работа господина Пескова), кроме как из соцсетей, может получить представление о том, чем живет сегодня "простой человек", о его радостях и горестях? Не из новостей же "Первого канала"... А именно для этого чиновникам и нужно (пусть морщась! пусть через силу!) - но заглядывать в соцсети. И именно поэтому, кстати, многие из них и пытаются протолкнуть цензуру в интернете - потому что правда глаза колет.

И вот тут начинаются еще большие странности. В том же самом интервью "Аргументам и фактам" Дмитрий Песков говорит: ему бывает стыдно признаваться в том, что он госслужащий (при этом он считает, что большая часть тех, кто состоит на госслужбе, «самоотверженно работают на благо страны»). «А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — говорит пресс-секретарь Путина.

А еще он считает, что «в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам» (и тут он прав, признаем честно: действительно, прислушиваться к чужому мнению в России считается чем-то вроде интеллигентского чистоплюйства, это касается и обывателей, и самих чиновников - иначе откуда, скажем, взялось обескураженное признание вице-премьера Силуанова о "неожиданности" для властей реакции общества на "пенсионную повышку", ведь множесто людей в набат било, когда разворачивалась эта законодательная драма!).

— Но простите, Дмитрий Сергеевич, - хочется все-таки спросить пресс-секретаря президента РФ, - А откуда вы, собственно, тогда знаете про "льющую через край ненависть", а? Если в соцсети вы ни ногой... По телевизору и в государственных СМИ про эту "ненависть" и истинные народные чаяния вам тоже никто ничего не рассказывает... Неужели вы по вечерам, переодевшись и надев накладную бороду, чтобы остаться неузнанным, выходите в город и прислушиваетесь к разговорам простых людей в барах и пивнушках?

Есть, правда, еще одно возможное объяснение - из разряда фантастики. Все легко объясняется, если Дмитрий Песков - инопланетное существо, обладающее сверхестественными способностями: проникать в мысли людей на расстоянии и делать это массово, получше любых социологических служб.

...Но, скорее всего, человек просто не очень хорошо продумывает ("просчитывает") свой образ и впечатление от него, что очень странно для специалиста по связям с общественностью. И считает своих сограждан людьми недалекими, неспособными логически размышлять и делать выводы из чужих слов и поступков, что является непростительной грубой ошибкой.



В любом случае — какая-то нелепица выходит, не правда ли?

По инф. rosbalt.ru

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