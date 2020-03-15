Рамзан Кадыров преисполнен спокойствия перед коронавирусом: «Ты же все равно умрешь!»

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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров на совещании со своими подчиненными посоветовал не поддаваться панике в связи с эпидемией коронавируса нового типа.
«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус, — сказал глава республики по-чеченски в эфире телекомпании „Грозный“ (перевод — Русская служба Би-би-си). — Боятся, что он придет, и они умрут».
В таких страхах, по мнению Кадырова, нет рациональной основы, потому что все люди смертны. «Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь», — цитируют его журналисты.
По словам главы Чечни, вокруг только и говорят о новой инфекции, а ведь смертность от гриппа, составляющая около 1% от всех случаев заболевания, давно стала привычным явлением, добавляет сайт канала «360». Обладатели хорошего здоровья перенесут коронавирус, те же, у кого иммунитет слаб, не смогут, констатировал он.
Рамзан Кадыров также дал совет по укреплению сопротивляемости инфекциям: «Смешивайте в воде лимон с медом, пейте и сидите. Ешьте чеснок. Кровь чистая будет».
...Забавный "философский" подход, не правда ли? Зачем волноваться, предохраняться, требовать безопасности от властей. Все равно ведь "все там будем"!
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