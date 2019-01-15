Суровые нравы звездной семьи: Олег Газманов о своих правилах "финансирования" детей

У есаула российской эстрады трое детей: Родион - от первого брака, Марианна - от второго и приемный Филипп. Олег Газманов уверяет, что не позволяет наследникам лишних трат и баловства.

Олег Газманов долгое время оставался единственным кормильцем большой семьи. Но теперь и его сыновья неплохо зарабатывают. Родион гастролирует, пишет музыку и стихи. И у отца денег не берет. Для записи дебютного альбома, как говорят, он даже продал свою машину!

Младший тоже нашел применение своим талантам - еще недавно он подрабатывал моделью, а сегодня ушел с головой в бизнес.

- У Филиппа интересный стартап, он занимается бизнесом и старается не афишировать того, что он мой сын, делает все сам, - хвастается сыном Олег Михайлович. - Хотя в свое время я говорил детям, что им лучше взять псевдоним, дабы груз громкой фамилии не давил.

Дочь Газманова - еще школьница. Однако и ей знаменитый папа не делает никаких поблажек.

- Марианне мы выдаем определенную сумму на месяц, она должна в нее вписаться. Не смогла - извини, добавки не будет, - рассказывает музыкант. - А о новых моделях телефонов, если старый исправно работает, и мечтать запрещено. Я вообще против баловства и мотовства. И всегда говорю, что любую вещь надо заслужить, заработать, например, отжавшись 150 раз. (Cмеется.)

В более привилегированном положении находится разве что супруга певца Марина.

- Бюджет у нас общий - каждый берет, сколько ему надо, - говорит Газманов. - Что же касается крупных трат, то мы советуемся друг с другом. Это же касается и подарков - стараемся дарить то, что реально нужно.

По инф. mirnov.ru

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