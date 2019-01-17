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Судьба "маленького человека": в Москве найдено тело замерзшей на улице неизвестной старушки
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2019 г.
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zamorozki

В Пресненском районе столицы обнаружили тело женщины, которая насмерть замерзла на улице. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Пресненском районе столицы обнаружили тело женщины, которая насмерть замерзла на улице

Труп женщины, которой на вид около 65 лет, нашли накануне на улице Большая Никитская. Признаков насильственной смерти нет.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения», — отметил собеседник.

Предположительно, женщина не имела определенного места жительства.

Ведется проверка.

По инф. rosbalt.ru

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