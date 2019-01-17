Судьба "маленького человека": в Москве найдено тело замерзшей на улице неизвестной старушки

В Пресненском районе столицы обнаружили тело женщины, которая насмерть замерзла на улице. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп женщины, которой на вид около 65 лет, нашли накануне на улице Большая Никитская. Признаков насильственной смерти нет.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения», — отметил собеседник.

Предположительно, женщина не имела определенного места жительства.

Ведется проверка.

По инф. rosbalt.ru

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