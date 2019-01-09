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Страшная сказка с хорошим концом. Женщина родила в коме
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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Среди отравившихся вяленой рыбой в ЯНАО была беременная женщина. Медики приняли у нее роды, когда она находилась в состоянии комы.

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Как сообщалось, месяц назад шестеро членов одной семьи из поселка Пурпе тяжело отравились рыбой, которую купили с борта автомобиля на трассе. Медики предполагают, что все они заболели ботулизмом.

Позднее один из пострадавших умер в реанимации. Отравившуюся беременную женщину врачи держали в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Ей сделали «кесарево сечение» и родившегося ребенка перевезли в Ноябрьск. Когда мать пришла в себя, ее вылечили и выписали. Ребенка планируют отправить на лечение в Москву.

По инф. rosbalt.ru

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