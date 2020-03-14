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Стивен Кинг заверил, что пережить коронавирус будет проще, чем эпидемию в «Противостоянии»
По инф. Российской газеты   
14 Марта 2020 г.
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Американский писатель Стивен Кинг через свой Twitter-аккаунт обратился к аудитории с призывом перестать сравнивать вспышку коронавируса Covid-19 с эпидемией из его романа «Противостояние».

Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из «Противостояния»

  • Кадр из сериала «Противостояние»

«Нет, коронавирус совсем не то, что было в „Противостоянии“, — написал король ужасов. — Все не так плохо. Пережить коронавирус можно с заметно большей вероятностью. Не надо паниковать — просто соблюдайте разумные меры предосторожности».

Справедливости ради стоит отметить, что пользователи не случайно сравнивают роман Кинга 1978 года с происходящими событиями в реальном мире. По сюжету его книги в одной из секретных лабораторий министерства обороны США на свободу вырвался исключительно заразный и летальный штамм гриппа, в результате почти полностью уничтоживший человечество и цивилизацию.

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Настоящий коронавирус, помимо смертельной опасности, также приносит значительные убытки многим сферам бизнеса, в том числе, и киноиндустрии. Например, перенос премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» довольно больно ударит по студии MGM. По предварительным оценкам, компания может потерять от тридцати до пятидесяти миллионов долларов.

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