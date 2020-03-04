Во Франции на фоне коронавирусной паники выросли продажи романа Камю «Чума»

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Во Франции с конца января резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением коронавируса Covid-19 сначала в Китае, а затем и во всем мире.
В последнюю неделю февраля роман, выпущенный издательством Folio, купили 1700 раз. В этот же период в прошлом году «Чуму» покупали почти в четыре раза реже — всего 450 раз.
В Италии, по данным Actualitte.com, продажи романа утроились, а в интернет-книжном ibs.it он вышел на шестое место по популярности.
По данным американского университета Джона Хопкинса, в Китае к 3 марта жертвами коронавируса стали 2943 человека, выздоровели — 47,2 тыс., инфицированы — более 80,1 тыс. Среди стран Европы вирус сильнее всего распространился в Италии — заразились 2036 человек, и это третье место по количеству зараженных в мире после Китая и Кореи (4812).
Во Франции зафиксирован 191 случай заражения Covid-19, в Германии — 165, Испании — 120, Швейцарии — 42, Британии — 40, Норвегии — 25, Нидерландах и Австрии — по 18, в Швеции — 15, Бельгии — восемь, Хорватии и Греции — по семь, Финляндии — шесть. В Чехии, Дании, Румынии — по три, Португалии — два, и по одному в Люксембурге, Ирландии, Эстонии, Монако и Латвии.
Мы внимательно отслеживаем все, что касается этой опасной инфекции. Напомним наши последние заголовки:
Во Франции с конца января резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением коронавируса Covid-19 сначала в Китае, а затем и во всем мире.
Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55×40×25 см.
В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)
Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.
Полковнику МВД Светлане Алешиной, которая отвечала за пенсионные выплаты, вменяют коррупционные деяния. По имеющимся данным, ее обвиняют в получении значительной взятки, которая исчисляется несколькими миллионами. Подобная информация была обнародована 28 февраля 2020 года.
Беременность – самый важный период для многих наших дочек и внучек. И выглядеть во время вынашивания и ожидания своего малыша многие дамы в интересном положении хотели бы на все 100%. Во многом в этом им поможет одежда для беременных, в которой обычно учтены все особенности фигуры женщины в этот период.
Из московской школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу и забыла ее выключить Из-за этого более 20 учеников получили ожоги роговицы. (Понятно, что учительница хотела сделать, как лучше - убрать микробы в классе, чтобы дети не заболели, а в итоге вот как оно вышло... прим. МГ.)
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