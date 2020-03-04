Во Франции на фоне коронавирусной паники выросли продажи романа Камю «Чума»

Во Франции с конца января резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением коронавируса Covid-19 сначала в Китае, а затем и во всем мире.

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В последнюю неделю февраля роман, выпущенный издательством Folio, купили 1700 раз. В этот же период в прошлом году «Чуму» покупали почти в четыре раза реже — всего 450 раз.

В Италии, по данным Actualitte.com, продажи романа утроились, а в интернет-книжном ibs.it он вышел на шестое место по популярности.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в Китае к 3 марта жертвами коронавируса стали 2943 человека, выздоровели — 47,2 тыс., инфицированы — более 80,1 тыс. Среди стран Европы вирус сильнее всего распространился в Италии — заразились 2036 человек, и это третье место по количеству зараженных в мире после Китая и Кореи (4812).

Во Франции зафиксирован 191 случай заражения Covid-19, в Германии — 165, Испании — 120, Швейцарии — 42, Британии — 40, Норвегии — 25, Нидерландах и Австрии — по 18, в Швеции — 15, Бельгии — восемь, Хорватии и Греции — по семь, Финляндии — шесть. В Чехии, Дании, Румынии — по три, Португалии — два, и по одному в Люксембурге, Ирландии, Эстонии, Монако и Латвии.

Мы внимательно отслеживаем все, что касается этой опасной инфекции. Напомним наши последние заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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