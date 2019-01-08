Следим за судьбой малыша, спасенного в Магнитогорске: есть прогресс

Состояние ребенка, пострадавшего при обрушении жилого дома в Магнитогорске и доставленного на лечение в Москву, заметно улучшилось, рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, ребенок «два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой». Кроме того, у младенца появился голос, он начал плакать. «Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга», — подчеркнула Скворцова.

Министр также рассказала, что врачи рассчитывают спасти ногу мальчика, которая пострадала от обморожения, однако этот процесс будет длительным и сложным, передает «Интерфакс».

Напомним, ребенок оказался последним спасенным из-под завалов, где он провел более 35 часов. В тяжелом состоянии, с переломами голени, черепно-мозговой травмой и обморожениями, он был экстренно доставлен в Москву из Магнитогорска вечером 1 января. 5 января, по данным врачей, ребенок смог самостоятельно дышать.

Взрыв бытового газа и последующее обрушение седьмой секции дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошли 31 декабря. Погибли 39 человек.

По инф. rosbalt.ru

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