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Скончался Валерий Быковский — космонавт из "первого набора"
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2019 г.
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На 85-м году жизни скончался участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, следует из сообщения на сайте Центра подготовки космонавтов.

На 85-м году жизни скончался участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский

Быковский относился к первому поколению советских космонавтов. В сообщении Центра также указано, что суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Прощание с космонавтом состоится 29 марта в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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