Скончалась пришибленная глыбой льда пожилая мурманчанка

Пресс-служба Следственного управления СКР по Мурманской области сообщила о смерти жительницы Мурманска, которая находилась в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, нанесенной ей упавшей с крыши ледяной глыбой.

«Пострадавшая скончалась в больнице», — уточнили в региональном СУ СКР.

Инцидент, в результате которого женщина 1955 года рождения получила травму, произошел возле дома в Рыбном проезде. СКР начал проверку по этому факту и вскоре задержал гендиректора подрядной организации, которая по договору с управляющей компанией должна была очищать крыши от наледи.

«В настоящее время готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, так как у следствия имеются основания полагать, что он может скрыться от предварительного следствия, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу», — говорится в сообщении на сайте областного СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти по неосторожности.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал ликвидацию наледи на крышах приоритетной задачей городских властей и заверил, что сам отслеживает ситуацию онлайн. По его словам, родственники умершей женщины «просят справедливого расследования и наказания виновных — и сделать так, чтобы люди не гибли в собственных дворах».

Чибис утверждает, что на том же месте в Рыбном проезде за несколько лет от падения льда с крыш пострадали пять человек. «Не от бомбежки, в мирное время», — подчеркнул врио главы региона.

Polit.ru

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