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Штаты: две девочки планировали сатанинское убийство в школе
По инф. rosbalt.ru   
26 Октября 2018 г.
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Две ученицы средней школы города Бартоу в американском штате Флорида намеревались совершить ритуальное убийство младшеклассников. О жуткой истории сообщает BBC News.

Полиция арестовала двух девочек 11 и 12 лет. Они признались, что «поклоняются Сатане» и хотели зарезать до 15 школьников. Своими жертвами обвиняемые намеревались сделать учеников младших классов, с которыми могли бы «совладать».

Нападение школьницы хотели совершить в уборной и действительно затаились там. В их телефонах нашли переписку с обсуждением плана атаки. На замыслы несовершеннолетних также указывает сделанная от руки записка со словами «Го убивать в туалет».

У убитых детей подростки собирались выпить кровь. Они также не исключили, что прибегли бы к каннибализму.

У школьниц изъято оружие, включая мясницкий нож, нож для нарезки пиццы и ножницы.

Предотвратить преступление помог один из учащихся, рассказавший учителю, что в здании школы якобы должно произойти нападение.

По инф. rosbalt.ru

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