Шок: псина из приюта съедена многодетной матерью. «А кто меня за собаку посадит?»

Владелица южно-сахалинского приюта для бездомных животных «Пес и кот» Ирина Савицкая, ссылаясь на информацию соседей, рассказала подробности истории, шокировавшей и город, и многих в России...

Накануне стало известно, что 29 января в приют приехала женщина и попросила собаку для охраны, а затем выбрала крупную беспородную собаку по кличке Ника и, предъявив паспорт, оформила договор о передаче животного. На следующий день волонтеры, приехавшие проверить, как устроили животное, нашли в заброшенном здании ведра с мясом убитой собаки и бульон.

Женщина и мужчина, которые там живут, не скрывали своей причастности к убийству Ники.

Как сообщила изданию «Подъем» Ирина Савицкая, собаку Нику разделала и съела многодетная мать и ее приятель. Соседи рассказали ей, что женщина родила шестерых детей и всех сдала в детский дом. По ее словам, пара не пытается скрыться и до сих пор не помыла полы — в доме все в крови.

В то же время, по словам Савицкой, женщина ведет себя адекватно. «Просто она говорит: „А кто меня за собаку посадит?“ Она ведь у меня никаких подозрений не вызвала. Я сказала, что мы отслеживаем своих животных, она ответила: „Без проблем, я тогда свой телефон дам, буду фоточки слать и отчеты“. Ну, то есть, человек мне паспорт свой дал, заключил договор... и сожрал собаку в этот же вечер», — возмутилась Ирина.

По словам Савицкой, вопрос о возбуждении уголовного дела решится к понедельнику.

Ужасная история! И с точки зрения отношения к животным, конечно (а в нашей хронике о "братьях наших меньших" встречаются разные примеры...) - но, в основном, это о жуткой стороне маргинального мировоззрения в человеческом обществе. Да, такие люди - есть: они лишь понаслышке знают о моральных нормах и считают эти слова лишь набором ничего не значащих слов. От них можно ожидать всего... И, главное, эти исключения из правил, вовсе не так уж редки. Иначе откуда бы в нашей хронике происшествий со всех уголков страны - такая масса событий, поражающих человеческим цинизмом!

По инф. rosbalt.ru

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