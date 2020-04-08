Школьникам на время домашнего обучения выдают сухпайки. Москвичам — получше, конечно...

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Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
В состав всех наборов входят продукты, рекомендованные Роспотребнадзором для школьного питания, сообщает "Рамблер". Это крупы, макароны, растительное масло, консервы, молоко, сладости.
Так, в Москве дают два набора.
В набор № 1 входит: 2 коробки молока по 1 л, 2 кг муки, пачка сухого завтрака 450 г, 4 банки рыбных консервов 240 г, 1 л подсолнечного масла, пачка соленых палочек 150 г, 2 шоколадные плитки, пачка растворимого какао 250 г, 2 пачки черного чая по 25 пакетиков.
Во второй набор включили 2 л молока, по пачке гречки и манки, 2 пакета риса, 3 пакетика арахиса, пачку макарон, по банке сгущенки и консервированной кукурузы, пакет сахара, 2 литра сока, пишет ngs.ru.
Петербуржцам за пайками пришлось отстоять немаленькую очередь, но содержанием коробок остались довольны не все. Впрочем, состав этого сухпайка заметно лучше, чем в глубинке.
«Видимо, предполагается, что за три недели школьник должен слопать килограмм сахара, 900 граммов риса и 450 граммов макарон. По полпеченьки в день. Но зато шоколадка к юбилею. Чай, правда, по числу пакетиков как раз. По пакетику на завтрак, тут все логично, — написала в соцсетях петербурженка. — Лучше б сразу написали: деньги власти уже сперли», пишет rosbalt.ru.
В регионах продуктовые наборы выглядят весьма скромно.
В Ярославле в паек входят рис, греча, растительное масло, тушёная говядина, чай, сахарный песок и печенье. Список составлялся исходя из перечня продуктов в школьном меню. Единственное, что было добавлено по инициативе родителей, — это тушенка. Набор продуктов на две учебные недели можно оценить в 500 рублей: 50 рублей в день — это стоимость школьного завтрака в Ярославской области. Первые коробки малоимущие семьи региона увидят ориентировочно 9 апреля, графики выдачи каждая школа составит индивидуально
А вот в карельском городе Питкяранта сухой паек представляет из себя набор из 5-6 картофелин, две сосиски, кусок маргарина, полкило сахарного песка и килограмм муки.
«Это все. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов. В одном из пакетов с мукой родители обнаружили жука», — рассказали в городском паблике «Нетипичная Питкяранта».
Отметим, что не все регионы заявили об обеспечении льготников продуктовыми наборами. АНО «Институт общественного питания» собрал сведения о тех, кто проявил такую инициативу: это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ульяновская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Волгоградская, Тюменская, Мурманская области, Республики Саха и Башкортостан, Пермский и Приморские края.
В некоторых из них, например, в Ярославской области, выдача продуктовых наборов пока не началась.
Несмотря на то, что во всех регионах порядок получения таких пайков разный, мы постарались вывести общие характеристики и составили для родителей школьников алгоритм, как получить набор:
1. Направить заявление в произвольной форме, с указанием ФИО ребенка, класса, адреса проживания, и ФИО родителей (или других доверенных лиц — попечителей, бабушек и дедушек, других) в электронном виде классному руководителю и директору школы.
2. Если руководитель школы подтвердит, что в вашем регионе и в вашей школе действительно будут распространять пайки для льготников — согласовать с другими родителями вашего класса и представителем оператора школьного питания порядок получения или доставки таких пайков.
3. Если в вашей школе не знают, будут ли распространять наборы, следует уточнить информацию в следующих инстанциях вашего региона:
• Правительстве области или края — направить обращение через электронную форму в интернет-приемной Правительства,
• Министерстве образования и науки области или края. Сейчас работают «горячие линии» по вопросам организации образовательного процесса в период режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Можно позвонить на линию или направить обращение через интернет-приемную министерства.
• Администрации города-столицы области или края. Напишите обращение по электронной почте.
• Комитете по делам образования города-столицы области или края, отделе социально-экономического обеспечения. Также обращайтесь с вашим вопросом по электронной почте.
Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
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