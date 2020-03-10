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Самыми экономическими здоровыми регионами признаны Москва и... еще две области

По инф. polit.ru   
10 Марта 2020 г.
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Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» самыми экономически здоровыми регионами России признаны Москва, Сахалинская и Тюменская области.

Исследование: самыми экономическими здоровыми регионами России признаны Москва, Сахалинская и Тюменская области

  • Московский НПЗ

Индекс Москвы составляет 98%, Сахалинской области — 97%, Тюменской области — 83%. Среди других регионов с высоким уровнем развития — Ямало-Ненецкий автономный округ (81%), Ханты-Мансийский автономный округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%), Татарстан (70%), Магаданская область (65%) и Ленинградская область (64%).

Экономически здоровыми были признаны регионы, где высока доля добывающих отраслей и развит обрабатывающий сектор. В эти регионы инвестиции привлекаются за счет квалифицированных и мобильных трудовых ресурсов, что благоприятно сказывается на уровне социально-экономических показателей.

По результатам исследования наилучшую динамику показала Сахалинская область, прибавившая 59% в индексе экономического здоровья. Старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева отметила, что данный регион богат сырьем и притягивает инвестиции. Кроме того, в Сахалинской области нет государственного долга, наблюдается рост реальных доходов населения, торговли и объема платных услуг.

Отрицательная динамика среди экономически здоровых регионов была зафиксирована в Московской области, где сократился объем платных услуг и снизились реальные денежные доходы.

  • Регионами-антилидерами исследования стали Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия (−64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%). В этих регионах неразвит корпоративный сектор и экономика зависит от бюджетных вливаний.
  • В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит десять российских регионов с «непростой» социально-экономической ситуацией после того как будут разработаны и представлены правительству индивидуальные программы развития.
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