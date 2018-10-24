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Рыбаку на заметку: МЧС вас спасет, но счет за спасение выставит!
По инф. rosbalt.ru   
24 Октября 2018 г.
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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил взыскивать затраты на спасение с рыбаков, которые вопреки официальным предупреждениям вышли на лед, попали в чрезвычайную ситуацию и были спасены экстренными службами, передает «Интерфакс».

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«Спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки. Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставить счет за (поисково-спасательную) операцию, как минимум за ГСМ. Тем более что в это время силы и средства, задействованые в спасении, могут быть необходимы на реальной чрезвычайной ситуации», — заявил он в среду во время совместного заседания с правительством Сахалинской области.

Председатель правительства региона Вера Щербина поддержала эту инициативу и поручила своим подчиненных проработать этот вопрос.

По данным регионального главка МЧС РФ, ежегодно происходят десятки случаев, когда рыбаков, выходящих на лед, уносит в открытое море. При этом власти загодя предупреждают их об опасности.

По инф. rosbalt.ru

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