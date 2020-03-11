Раскрыть секрет тувинского горлового пения помог томограф

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Группа ученых из Канады и США при помощи участников тувинской музыкальной группы «Хуун-Хуур-Ту» исследовала физиологические механизмы, лежащие в основе тувинского горлового пения, при котором исполнитель одновременно извлекает две разные ноты.
Техника горлового пения известна в различных регионах мира. Она существует или существовала у каракалпаков, айнов, белуджей, тибетцев, саамов, сардинцев, башкир, инуитов и африканского народа коса.
Но наибольшую известность получила традиция горлового пения в Центральной Азии: у монголов, бурят, хакасов, алтайцев, тофалар и тувинцев. Тувинским горловым пением заинтересовался знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман. Он намеревался приехать в Туву, чтобы изучить необычный способ пения на месте, но до конца жизни так и не сумел получить разрешение от советских властей на такую поездку.
«Они могут создавать одновременно звуки разной высоты, что противоречит тому, как мы обычно представляем воспроизведение звуков речи, — говорит ведущий исследователь Кристофер Берджевин (Christopher Bergevin). — Было загадкой, как это делается, и исследователи задавались этим вопросом последние два десятилетия».
Авторы работы записывали тувинских исполнителей в звуковой студии, а также получили серию изображений речевых органов певца при помощи магнитно-резонансного томографа. Полученные томограммы были обработаны при помощи программного обеспечения для трехмерной реконструкции под названием 3DSlicer, чтобы получить модель речевого тракта.
Они установили, что тувинские певцы могут уникальным образом сужать свой голосовой тракт в двух ключевых точках одновременно: в ротовой полости, используя язык, а также в задней части горла, что вызывает эффект создания двойных звуков.
Группа ученых из Канады и США при помощи участников тувинской музыкальной группы «Хуун-Хуур-Ту» исследовала физиологические механизмы, лежащие в основе тувинского горлового пения, при котором исполнитель одновременно извлекает две разные ноты.
В петербургском центре спасения тюленей за несколько дней появилось 8 новых подопечных. Маленьких ладожских нерпят подобрали в Неве, на берегу или сняли с проплывающих льдин. Всем малышам не более 2-3 дней. Одна из подопечных погибла.
Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.
11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.