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Раскрыть секрет тувинского горлового пения помог томограф

По инф. polit.ru   
11 Марта 2020 г.
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Группа ученых из Канады и США при помощи участников тувинской музыкальной группы «Хуун-Хуур-Ту» исследовала физиологические механизмы, лежащие в основе тувинского горлового пения, при котором исполнитель одновременно извлекает две разные ноты.

Раскрыть секрет тувинского горлового пения помог томограф

Техника горлового пения известна в различных регионах мира. Она существует или существовала у каракалпаков, айнов, белуджей, тибетцев, саамов, сардинцев, башкир, инуитов и африканского народа коса.

Но наибольшую известность получила традиция горлового пения в Центральной Азии: у монголов, бурят, хакасов, алтайцев, тофалар и тувинцев. Тувинским горловым пением заинтересовался знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман. Он намеревался приехать в Туву, чтобы изучить необычный способ пения на месте, но до конца жизни так и не сумел получить разрешение от советских властей на такую поездку.

«Они могут создавать одновременно звуки разной высоты, что противоречит тому, как мы обычно представляем воспроизведение звуков речи, — говорит ведущий исследователь Кристофер Берджевин (Christopher Bergevin). — Было загадкой, как это делается, и исследователи задавались этим вопросом последние два десятилетия».

Авторы работы записывали тувинских исполнителей в звуковой студии, а также получили серию изображений речевых органов певца при помощи магнитно-резонансного томографа. Полученные томограммы были обработаны при помощи программного обеспечения для трехмерной реконструкции под названием 3DSlicer, чтобы получить модель речевого тракта.

Они установили, что тувинские певцы могут уникальным образом сужать свой голосовой тракт в двух ключевых точках одновременно: в ротовой полости, используя язык, а также в задней части горла, что вызывает эффект создания двойных звуков.

Polit.ru

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