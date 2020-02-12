Пути к алкоголизму: «мужской» и «женский». Есть различия!

Мужчины употребляют спиртное чаще и больше, чем женщины, потому что «все время ищут какой-то новизны». Так объяснил ситуацию главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Есть нюансы и в общественном отношении к пьянству: если мужчина вообще не пьет, то он — «белая ворона» и «не мужик». К женщинам такого отношения нет, и в этом есть другая опасность...
В эфире НТВ медик рассказал, что на одну выпивающую даму в России приходится четверо пьющих мужчин. По словам Брюна, такое соотношение связано с тем, что у мужчин более обостренная потребность «менять свое психическое состояние» и есть стремление к риску. А женщины не пьют, потому что «стабильны». Брюн считает, что пропорция «четыре к одной» сохранится и в будущем.
Напомним, ранее медик отмечал, что за последние 10 лет количество потребляемого алкоголя в РФ снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, но, если учитывать потребление самодельного алкоголя, то будет 12 литров.
Примерно треть россиян — это «тихие» или «скрытые» алкоголики, считает Евгений Брюн.
Медик пояснил: каждый третий россиянин выпивает, но не приходит с этой проблемой к врачу. «Одна рюмка, 50 мл крепкого алкоголя, каждый день в течение месяца», — уточнил Брюн. Если через месяц провести тесты, то печеночный маркер покажет, что человек регулярно выпивает. И таких алкоголиков в стране около 30% населения, эти люди не попадают ни в какую в статистику злоупотребления спиртным.
«Пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — так описал медик жизнь «скрытого» алкоголика.
Теперь об алкоголизме дам. Самые тяжелые случаи женского алкоголизма нередко начинаются с так называемых «безвредных» спиртных напитков, вроде пива или вина. Из-за невысокого содержания в них алкоголя многие недооценивают опасность такого «ежевечернего бокала», рассказал врач-нарколог и психиатр Игорь Лазарев.
В интервью «Вечерней Москве» он также отметил, что алкоголизм — это условно неизлечимая болезнь с длительными периодами ремиссии, и что разделение алкоголизма на «мужской» и «женский» — это условность. Просто в обществе отношение к алкоголизму среди женщин менее лояльное, чем среди мужчин, пояснил медик. Если мужчина вообще не пьет, то он — «белая ворона» и «не мужик». К женщинам такого отношения нет.
При этом первые симптомы развития алкогольной зависимости у женщин и мужчин одинаковы, а к наркологам обычно обращаются уже на второй стадии болезни. Лазарев подчеркнул: если бокал вина из разового удовольствия превращается в ежедневную привычку, то уже пора говорить о психологической зависимости. Если количество бокалов возрастает — то «раскачиваются» и психологические симптомы. На этой стадии человек уже понимает, что пора обратиться к врачу. Лазарев добавил, что здесь хорошим признаком являются попытки больного скрыть свою зависимость от семьи и друзей. Это говорит о том, что он осознает проблему.
Говоря о перспективах лечения алкоголизма медик отметил, что можно только добиться длительных (до нескольких десятков лет) периодов ремиссии, когда человек не пьет. Но если «сорвется» и начнет снова — то запои разовьются снова. Различий в лечении мужчин и женщин нет, но эффективность терапии зависит от множества факторов, прежде всего, от помощи семьи.
Сколько человек употребляет алкоголя, маркер у каждого свой. Но безопасной дозы, как выясняется, не существует. И поэтому себя стоит оградить от этой вредной привычки. Да и близким личный пример показать. Жизнь ведь очень интересная и многогранная, и вовсе не обязательно существовать в ней в затуманенном состоянии. Многое можно тогда пропустить...
Мужчины употребляют спиртное чаще и больше, чем женщины, потому что «все время ищут какой-то новизны». Так объяснил ситуацию главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Есть нюансы и в общественном отношении к пьянству: если мужчина вообще не пьет, то он — «белая ворона» и «не мужик». К женщинам такого отношения нет, и в этом есть другая опасность...
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