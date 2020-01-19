ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Если дед и отец любят выпить, то и сын... недалеко от них уйдет
По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Генетическая предрасположенность играет большую роль в развитии тяги к спиртному. К такому выводу пришли ученые из Британии, проанализировав более 125 тыс. ДНК, взятых в биобанке страны, пишет Science Advances.

Если дед и отец любят выпить, то и сын... недалеко от них уйдет

Эксперты определили участников проблемной группы, склонных к злоупотреблению алкоголем. Оказалось, что у них у всех были определенные вариации генов. Чтобы подтвердить версию о генетической природе алкоголизма, ученые провели эксперимент на модельных червях. И он показал, что при блокировке группы генов тяга к спиртному действительно снижалась.

Данные результаты могут помочь выработать новые подходы к лечению алкозависимости, считают ученые.

Ранее медики заявляли, что полностью безопасной дозы спиртного не существует.

Еще об открытиях ученых и вредных привычках (с ними все-таки лучше бы расстаться!):

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 