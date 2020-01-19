Если дед и отец любят выпить, то и сын... недалеко от них уйдет

Генетическая предрасположенность играет большую роль в развитии тяги к спиртному. К такому выводу пришли ученые из Британии, проанализировав более 125 тыс. ДНК, взятых в биобанке страны, пишет Science Advances.

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Эксперты определили участников проблемной группы, склонных к злоупотреблению алкоголем. Оказалось, что у них у всех были определенные вариации генов. Чтобы подтвердить версию о генетической природе алкоголизма, ученые провели эксперимент на модельных червях. И он показал, что при блокировке группы генов тяга к спиртному действительно снижалась.

Данные результаты могут помочь выработать новые подходы к лечению алкозависимости, считают ученые.

Ранее медики заявляли, что полностью безопасной дозы спиртного не существует.

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По инф. rosbalt.ru

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