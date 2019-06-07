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Прокуратура проверит: что за пожар затеял Никита Михалков в красивейшей деревне России?
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
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Прокуратура Карелии по просьбе лидера патии «Яблоко» инициировала проверку законности съемок пожара в исторической деревне Кинерма, включенной в список самых красивых деревень России, для фильма студии Никиты Михалкова.

Прокуратура проверит: что за пожар устроил Никита Михалков в красивейшей деревне России?

«С учетом серьезности доводов, изложенных в обращении, прокуратурой республики организовано проведение проверки, производство которой поручено управлению по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Главному управлению МЧС России по Республике Карелия», — ответили представители прокуратуры Карелии председателю партии Эмилии Слабуновой.

Студия Михалкова «ТРИТЭ» планирует снять сцены пожара для фильма-катастрофы о подвиге пожарных лесоохраны рядом с памятниками деревянного зодчества XVIII и XIX вв. Жители деревни опасаются, что пожар может перекинуться на дома. В МЧС Карелии заявляли, что представители киностудии не обращались с просьбой обеспечения безопасности во время съемок, но спасатели пообещали взять ситуацию под контроль. «На место съемок будет направлен представитель пожарного надзора», — отметили в ведомстве.

По инф. rosbalt.ru

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