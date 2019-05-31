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Присвоение аэропортам России "великих имен" состоялось
По инф. polit.ru   
31 Мая 2019 г.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Присвоение аэропортам России "великих имен" состоялось

Имена великих людей получили свыше 40 российских аэропортов. В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина.

Напомним, голосование по выбору имен исторических деятелей для российских аэропортов «Великие имена России» проводилось в 2018 году.

Особый резонанс получило предложение присвоить имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова аэропорту Омска, но в список финалистов конкурса имя Летова не вошло.

Polit.ru

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