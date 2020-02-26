Подо льдом на одном дыхании 180 метров: россиянин установил рекорд Гиннеса

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Российский пловец Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом на одном дыхании 180 метров.
Рекордный заплыв прошел подо льдом Амерьевского доломитового карьера в подмосковном Щелкове. Молчанов, используя моноласт, проплыл подо льдом 180 метров, что на 5 метров больше, чем предыдущий рекордсмен из Франуии Артур Гуэрае-Бойери.
Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем 18-ти рекордов мира. Подледное плавание является одной из наиболее сложных дисциплин фридайвинга.
«Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело. Именно ей я хочу посвятить этот рекорд», — отметил Молчанов.
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