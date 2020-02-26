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Подо льдом на одном дыхании 180 метров: россиянин установил рекорд Гиннеса
По инф. "Российской газеты"   
26 Февраля 2020 г.
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Российский пловец Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом на одном дыхании 180 метров.

Подо льдом на одном дыхании 180 метров. Российский пловец установил рекорд Гиннеса

Рекордный заплыв прошел подо льдом Амерьевского доломитового карьера в подмосковном Щелкове. Молчанов, используя моноласт, проплыл подо льдом 180 метров, что на 5 метров больше, чем предыдущий рекордсмен из Франуии Артур Гуэрае-Бойери.

Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем 18-ти рекордов мира. Подледное плавание является одной из наиболее сложных дисциплин фридайвинга.

«Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело. Именно ей я хочу посвятить этот рекорд», — отметил Молчанов.

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