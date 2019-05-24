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Подмосковному управдому вкатили иск на миллион
По инф. rosbalt.ru   
24 Мая 2019 г.
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Директору управляющей компании в Подмосковье грозит 10 лет заключения из-за аферы на миллион рублей. К настоящему моменту 38-летний мужчина задержан, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подмосковному управдому вкатили иск на миллион

По ее словам, мошенник заключил договор с управляющей компанией на гидропневматическую промывку системы отопления в жилых домах в Щелково. На самом деле работы выполняло муниципальное унитарное предприятие, главой которого был подозреваемый.

Полиция выяснила, что мошенник таким образом перевел 1 млн рублей организации, с которой заключил договор.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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По инф. rosbalt.ru

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