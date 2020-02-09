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Подмосковный дедуля хранил дома серьезный арсенал!
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2020 г.
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В подмосковной Коломне полицейские задержали 65-летнего пенсионера по подозрению в незаконном хранении оружия.

Более 400 патронов, винтовки и ружье изъяли у пенсионера в Подмосковье

В ходе обыска в доме у мужчины в поселке Пески были обнаружены два пистолета, две винтовки, 434 патрона, 150 пуль, 130 гильз, прибор для бесшумной стрельбы и охотничье ружье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Московской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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По инф. rosbalt.ru

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