Подмосковный дедуля хранил дома серьезный арсенал!

В подмосковной Коломне полицейские задержали 65-летнего пенсионера по подозрению в незаконном хранении оружия.

В ходе обыска в доме у мужчины в поселке Пески были обнаружены два пистолета, две винтовки, 434 патрона, 150 пуль, 130 гильз, прибор для бесшумной стрельбы и охотничье ружье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Московской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Да уж, среди "старичков - божьих одуванчиков" иной раз встречаются отчаянные люди, в том числе и любители поиграть в войнушку. Свидетельством тому - наша хроника происшествий!

По инф. rosbalt.ru

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