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Первоклашка чуть не доехала до Деда Мороза одна-одинешенька
По инф. rosbalt.ru   
28 Декабря 2018 г.
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С поезда Санкт-Петербург — Микунь сняли первоклассницу. Девочка оказалась в составе без сопровождения взрослых: ее бабушка замешкалась и осталась на Ладожском вокзале. Проводники не придали значения тому, что девочка путешествует сама по себе.

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Пассажирки ехали в новогоднее путешествие на родину Деда Мороза — в Великий Устюг, информирует Северо-Западное управление на транспорте.

На вокзал женщина с внучкой прибыли на такси. «Она попросила водителя отвести девочку в поезд, но сама отстала. В результате ребенок уехал без бабушки», — сказано в сообщении.

Та бросилась в полицию, и в Волховстрое ребенка сняли с поезда и передали бабушке.

Управление также пообещало «взбучку» родителям школьницы.

По инф. rosbalt.ru

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