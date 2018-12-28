Первоклашка чуть не доехала до Деда Мороза одна-одинешенька

С поезда Санкт-Петербург — Микунь сняли первоклассницу. Девочка оказалась в составе без сопровождения взрослых: ее бабушка замешкалась и осталась на Ладожском вокзале. Проводники не придали значения тому, что девочка путешествует сама по себе.

Пассажирки ехали в новогоднее путешествие на родину Деда Мороза — в Великий Устюг, информирует Северо-Западное управление на транспорте.

На вокзал женщина с внучкой прибыли на такси. «Она попросила водителя отвести девочку в поезд, но сама отстала. В результате ребенок уехал без бабушки», — сказано в сообщении.

Та бросилась в полицию, и в Волховстрое ребенка сняли с поезда и передали бабушке.

Управление также пообещало «взбучку» родителям школьницы.

По инф. rosbalt.ru

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