И без нас проблем хватает: с чем предстоит разобраться экономике США?

Для США, которые считаются величайшей экономикой мира, споры с другими странами и отстаивание собственной точки зрения имеют огромное значение. С этой стороны совсем не удивляет любовь американcких властей к санкционным войнам. Но после одного взгляда на официальный пропагандистский курс нашей собственной страны остаётся ощущение, будто США хлебом не корми, дай новые санкции на Россию повесить! И в этом точно видят подвох многие наши читатели, особенно те, которые придерживаются не самых «официальных» взглядов. А у США и вправду хватает собственных проблем, с которыми надо ещё постараться справиться, чтобы оставить страну у вершин экономического мира. То Трамп лишнего наобещает, то демократы предложат практически отказаться от самолётов ради нового «зелёного» курса страны.

Обещания Трампа стали достаточно серьёзной проблемой для США. Когда-то он хотел усидеть сразу на двух стульях: и экономику поднять, и торговый дефицит сократить, то есть «подровнять» баланс между экспортом и импортом товаров. Только вот с поставленной стране задачей президент не справился.

Трамп снизил налоги, уменьшил регулирование, чем подтолкнул экономику страны к росту. Но финансировать такое снижение пришлось за счёт новых государственных займов.

Решить вопрос Трамп пытался как раз с помощью санкций и пошлин с тем же Китаем, например. Президент хотел заставить китайцев сесть за стол переговоров, чтобы разобраться с выгодной торговлей, но сделать это достаточно быстро и эффективно тоже не получилось. В итоге он, если так можно выразиться, попал в яму, которую сам копал. Однако газета The Wall Street Journal считает, что в ближайшее время странам всё-таки удастся договориться.

О силе и слабостях США знает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Только вот он считает, что когда-нибудь их сила подойдёт к концу. Недавно Кудрин предположил, что США будут лидерами мировой экономики ещё лет 40, и всё это время Штаты будут вести эгоистичную экономическую политику.

Напомним, что недавно Кудрин высказал не самое популярное в России мнение об отношениях с теми же США и странам Европы. Он предложил властям подумать о путях смягчения санкционного режима, чтобы дать больше возможностей для бизнеса и не пугать его страшными ограничениями.

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Другой заботой США станет целый путь для развития страны под названием Green New Deal, что переводится как «зеленый новый курс». Такую экологическую инициативу предложили представители демократической партии. Их идеи до безобразия амбициозные и даже почти что радикальные.

Во-первых, представители «зеленого» движения захотели полностью перейти на возобновляемые источники энергии уже к 2030 году. Это поможет справиться с вредными выбросами в атмосферу, которые пагубно сказываются на экологии.

Во-вторых, «зелёные» предлагают отказаться от самолётов в пользу высокоскоростных железных дорог. Самолёты со своими загрязняющими атмосферу газами слишком вредные, а вот железные дороги такого рода вполне безопасные для экологии. Конечно, демократы не предлагают полностью отказаться от самолётов – это просто-напросто невозможно – но всё-таки они хотят уменьшить число перелётов до минимума в «технологически осуществимых» пределах.

Вообще, это словосочетание – «технологически осуществимо» – должно было стать девизом «зелёной» инициативы. Практически все её аспекты реализовать практически невозможно, но если верить самим «зелёным», у США всё получится – не зря же каждый пункт инициативы «технологически осуществим». Да и выгоды от такого проекта будет немало, только вот изначально на него придётся потратить миллиарды долларов.

Ещё добавьте сюда создание «миллионов хороших высокооплачиваемых рабочих мест», модернизацию «каждого здания в стране» и промышленности ради энергоэффективности, создание системы «высококачественной медицинской помощи» и всеобщего высшего образования. На всё это «зелёные» выделяют всего 10 лет. Получится ли?

Важно отметить, что эта резолюция носит лишь рекомендательный характер. Даже если такие амбициозные планы примут в конгрессе, всё равно их могут не исполнять. Но проблем для США от этого намного меньше не станет, зато общество наверняка захочет хоть одним глазком посмотреть на успех столь полезной «зеленой» инициативы.

На этих примерах видно, что сложности - имеют место в жизни такой богатой и сильной страны, как "геополитический противник России", США. И они ими, своими внутренними проблемами - занимаются, сознают их. И вряд ли в душе и мозгах рядового американца "злая Россия" занимает столько места, сколько "американский хищник" - в картине мира российского обывателя. И если встать на непредвзятую точку зрения - то это очень интересно: понаблюдать со стороны за тем, как американцы будут выкручиваться из собственных проблем. Выкрутятся - ну, значит, в очередной раз докажут преимущества западной демократии и рыночной экономики. Не выкрутятся - их проблемы, но урок намотаем на ус.



В любом случае, мир современной экономики и политики - гораздо интересней и содержательней, чем "кто кого сколько раз угробить в состоянии" и "кто на самом деле самая главная империя Зла".

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