Пациентка больницы, снявшая в медучреждении избиение мальчика, рассказала подробности

Летом прошлого года весь интернет и СМИ облетело видео, на котором практикантка медицинского колледжа, проходящая дежурство в одной из московских больниц, применяет грубую физическую силу к малолетнему пациенту. Этот ролик сняла несовершеннолетняя москвичка, которая впервые после происшествия дала интервью. Она рассказала подробности того злополучного дня, а также о том, что ей самой пришлось пережить после публикации этого ролика.

– Этим летом я уснула с контактной линзой и у меня пошло раздражение на глазах, – говорит девушка. – Текли слезы, у меня была светобоязнь, я не могла нормально спать. Меня отправили в поликлинику, откуда сказали ехать в больницу в центре города. Мне должны были сделать операцию, но не в этом учреждении, а в другом. Там я просто должна была ждать своего врача. Надо сказать, что внешний вид этой больницы был ужасен, сложилось впечатление, что ремонт там не делали со времен СССР. В больнице не было врачей, только практикантки, вокруг которых постоянно бегали дети.

Чтобы чем-то себя занять, школьница общалась с маленькими пациентами, находившимися на лечении, и с самими практикантками.

– Им было лет по 18–19, мы с ними разговаривали вне моей палаты, – продолжает девочка. – Рядом с нами бегал мальчик, у которого были какие-то отклонения. Он баловался, хулиганил. Позднее я узнала, что ребенок попал в эту больницу перед тем, как его должны были отправить в детдом. Опека забрала мальчика у мамы, которая зачем-то кусала его за ушко. Так вот, эти практикантки почему-то очень грубо с ним общались. Я еще удивилась, почему взрослые тетеньки так себя ведут. В какой-то момент практикантка по имени Катя начала привязывать мальчика бинтом к кровати и при этом сильно материться. Он кричал: «Не надо, не надо!», а она продолжала его привязывать и бить рукой. Я начала это снимать на камеру, чтобы потом поделиться этим видео со своей семьей. Отправила ролик сестре, подписав, что меня, видимо, засунули в какой-то дурдом, потому что здесь происходит какая-то жесть. Моя сестра распространила это видео в интернете.

Обнародованное видео вызвало большой резонанс. В больницу пожаловала полиция, а саму свидетельницу происшествия начали донимать журналисты с просьбой дать интервью. Девочка всем отказывала, так как находилась на лечении. Единственное место, куда она смогла приехать, была студия программы «Пусть говорят». Но там, по ее словам, всю историю переиначили.

– Там был перевернут весь сюжет, – вздыхает наша собеседница. – Все было рассказано совсем не так, как было на самом деле. Слава Богу, в студии со мной были папа и сестра, которые меня поддерживали. После всей этой тяжелой истории, внимания прессы и медперсонала у меня была настоящая депрессия и я проходила лечение.

Однако неравнодушие девушки и то, что она не растерялась в сложной ситуации, принесли свои плоды. Практиканток отчислили из колледжа, а мальчика, ставшего жертвой их действий, перевели в другую больницу.

– Я знаю, что после всей этой истории детей перевели в нормальное отделение, им дали игрушки и с ними работали психологи, – делится рассказчица. – Если честно, все это смотрелось немного показушно, но все равно... Больше всего меня поразила встреча с мамой этого мальчика на «Пусть говорят» (той самой женщиной, которая кусала мальчика за ушко). Она пришла на программу для того, чтобы редакторы помогли ей вернуть ребенка и его не забирали в детдом. Так вот, эта женщина сказала, что прощает эту практикантку Катю, которая избила ее сына. Она позвала эту девушку к себе в гости, чему я была сильно удивлена. Как можно простить человека, который бил твоего ребенка?! Это очень странно! Сама я благодаря этой истории поняла, что защищать людей не так уж тяжело. Просто в нужный момент стоит заснять происходящее на камеру.

Беззащитность ребенка иногда может служить поводом для бессовестного отношения, грубости, хамства и жестокости по отношению к нему. Страшно, что мальчуган вообще с этим столкнулся, а еще то, что его обидчиками стали не только близкие люди, но и медперсонал. Врачам, практикантам и другим сотрудникам, конечно, не обязательно быть прямо душками и сеять вокруг себя доброту в абсолюте. Но человеческое отношение к пациенту, маленькому ли, большому, стоящему на ногах или немощному, все-таки должно быть в приоритете наравне с оказанием необходимой медпомощи.

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Sobesednik.ru

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