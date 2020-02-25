«Носилки для больных, а не для „этого“»: пермские врачи поразили своим цинизмом

Видео очевидцев появилось в городском паблике. На кадрах видно, как врачи «скорой помощи» тащат пациента по земле, не используя носилки. Скорее всего, мужчина пьян, но при этом прилично одет. Очевидцы выразили возмущение тем, как медики обращаются с пациентом, но сотрудник «скорой» отрезал: «Носилки для больных, а не для „этого“. Он грязный весь».
Горожанок такой ответ не устроил: они предположили, что обстоятельства бывают разными, и в любом случае, если человеку плохо, нельзя с ним так обращаться.
Люди возмущены работой "скорой" до предела, и их можно понять. Россияне устали от наглости , хамства, равнодушия и, главное, непрофессионализма (следствием которого являются жуткие врачебные ошибки!) со стороны медицинского персонала. Врачи "скорой" (и не только) относятся к пациента настолько цинично, что язык не поворачивается назвать их врачами, то еть теми, кто должен спасать человеческие жизни. И вот заголовки в подтверждение:
Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.
Величественный древний город Москва – столица России и ее украшение. Архитектурные ансамбли, множество музеев, исторических мест, театров, знаменитые станции московского метро – здесь есть куда сходить и что посмотреть. У москвичей имеются свои излюбленные места для посещений, например, парк Горького или дом-музей Сергея Есенина. И еще у жителей столицы неограниченно время, можно знакомиться со своим городом постоянно. Гости Москвы такой возможности не имеют. Им обычно в небольшой промежуток времени (отпуск, командировка) нужно успеть посетить как можно больше в великом городе. Сделать это можно, если попасть на обзорные экскурсии.
Красавец, любимец публики и замечательный актёр. Аль Пачино стал живой легендой, в героев которого влюблялись миллионы женщин по всему миру. Однако в личной жизни у артиста далеко не всегда всё шло гладко.
В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.
24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая в истории лотерея — розыгрыш, который устроила в Брюгге вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.
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