«Носилки для больных, а не для „этого“»: пермские врачи поразили своим цинизмом

В Березниках Пермского края врачи «скорой помощи» протащили по асфальту пациента без сознания.

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Видео очевидцев появилось в городском паблике. На кадрах видно, как врачи «скорой помощи» тащат пациента по земле, не используя носилки. Скорее всего, мужчина пьян, но при этом прилично одет. Очевидцы выразили возмущение тем, как медики обращаются с пациентом, но сотрудник «скорой» отрезал: «Носилки для больных, а не для „этого“. Он грязный весь».

Горожанок такой ответ не устроил: они предположили, что обстоятельства бывают разными, и в любом случае, если человеку плохо, нельзя с ним так обращаться.

Люди возмущены работой "скорой" до предела, и их можно понять. Россияне устали от наглости , хамства, равнодушия и, главное, непрофессионализма (следствием которого являются жуткие врачебные ошибки!) со стороны медицинского персонала. Врачи "скорой" (и не только) относятся к пациента настолько цинично, что язык не поворачивается назвать их врачами, то еть теми, кто должен спасать человеческие жизни. И вот заголовки в подтверждение:

По инф. rosbalt.ru

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