На Урале мужчину выбросили из «скорой». Ему пришлось ползти по снегу

В Каменске-Уральском медики «скорой помощи» выбросили человека, который не мог ходить, из салона автомобиля на снег и уехали.
Как передает «КМВ Новости», ссылаясь на информацию LifeShot, больницы не хотели принимать мужчину, у которого было защемление нервных окончаний, и отказали ноги. В результате, как видно на записи с камеры наблюдения, сотрудники «скорой помощи» выбросили мужчину на снег перед приемным покоем больницы. По словам очевидцев, мужчина полз по снегу, прося прохожих о помощи.
Родственники вызвали мужчине такси и водитель помог ему забраться в салон.
В администрации города изданию «Подъем» сообщили, что, по предварительным данным, он был пьян, ему сделали рентген и отправили в другое отделение. «Как он оказался на улице, выясняется», — сказали в мэрии.
Проверкой этого случая займутся следователи. Им предстоит установить, насколько своевременно и качественно оказали помощь больному. Следователи также изучат обстоятельства доставки пациента в больницу.
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