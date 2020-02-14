На Урале мужчину выбросили из «скорой». Ему пришлось ползти по снегу

В Каменске-Уральском медики «скорой помощи» выбросили человека, который не мог ходить, из салона автомобиля на снег и уехали.

Как передает «КМВ Новости», ссылаясь на информацию LifeShot, больницы не хотели принимать мужчину, у которого было защемление нервных окончаний, и отказали ноги. В результате, как видно на записи с камеры наблюдения, сотрудники «скорой помощи» выбросили мужчину на снег перед приемным покоем больницы. По словам очевидцев, мужчина полз по снегу, прося прохожих о помощи.

Родственники вызвали мужчине такси и водитель помог ему забраться в салон.

В администрации города изданию «Подъем» сообщили, что, по предварительным данным, он был пьян, ему сделали рентген и отправили в другое отделение. «Как он оказался на улице, выясняется», — сказали в мэрии.

Проверкой этого случая займутся следователи. Им предстоит установить, насколько своевременно и качественно оказали помощь больному. Следователи также изучат обстоятельства доставки пациента в больницу.

Заголовки о том, что пациенты возмущены до пределами работой "скорой", появляются с завидной регулярностью. Люди устали от наглости , хамства, равнодушия и, главное, непрофессионализма (следствием которого являются жуткие врачебные ошибки!) со стороны именно медицинского персонала. Но этот случай в Липецкой области обойдет многие другие. Но ведь в самом деле: как можно не заметить, что пациентка выпала из машины? Да, у врачей и фельдшеров работа не самая легкая: порой они работают на несколько ставок за небольшие деньги, устают, а поток больных не иссякает, но ведь нельзя в медицине бездушным быть!

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По инф. rosbalt.ru

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