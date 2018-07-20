Ожидаемое "индивидуальное накопление пенсий": поверим?

Гражданин РФ с внедрением новой пенсионной системы получит право принять или не принять условия конвертации имеющихся у него пенсионных накоплений в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). То есть, пояснил в четверг журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, граждане могут согласиться либо отказаться копить на пенсию из своей зарплаты.

Тем, у кого накоплений нет, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут предлагать welcome-бонусы в качестве первоначального взноса на счет в ИПК, добавил Швецов. Как сообщает ТАСС, представитель ЦБ отметил, что россияне смогут сами решить — копить или не копить на пенсию, это будет «активное волеизъявление».

Если человек откажется от ИПК, ему придется написать заявление. Если согласится, то сможет в течение определенного времени поменять или не поменять параметры отчислений из зарплаты. Базовый вариант отчислений в ИПК предполагает, что взносы будут расти на 1% каждый год — с 0% до 6%.

Концепцию ИПК Минфин и Центробанк предложили два года назад. Предполагается, что взносы на накопительную часть пенсии (ИПК) будет делать не работодатель, а сам работник из своей зарплаты. Первоначально систему хотели сделать автоматической. Эксперты достаточно скептически отнеслись к концепции ИПК, указав, что у большинства россиян просто нет лишних денег на то, чтобы их «откладывать» даже на собственную пенсию.

По инф. rosbalt.ru

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