Ответственность за вождение "под градусом" предлагается ужесточить

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за совершение ДТП в состоянии опьянения, если при нем погибли люди.

Поправки предлагается внести в статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта») и 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Авторы предложения указывают, что за два года «смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом».

Также планируется ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, метрополитене.

Polit.ru

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