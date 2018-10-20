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Опровергается информация об инсульте у Вячеслава Добрынина
По инф. СМИ   
20 Октября 2018 г.
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Российский композитор и певец Вячеслав Добрынин приболел, но инсульта у него нет, сказал в пятницу ТАСС директор музыканта Сергей Карпов. Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о госпитализации 72-летнего Добрынина с инсультом.

 

Опровергается информация об инсульте у Вячеслава Добрынина

"У него все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно", — сообщил Карпов.

Находится ли артист сейчас в больнице, его директор затруднился ответить. "Такой информацией не владею", — сказал он.

У Вячеслава Добрынина около тысячи песен, в числе которых "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман" и "На теплоходе музыка играет" и другие популярные в народе шлягеры.

Ранее о герое публикации:

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