Жена Вячеслава Добрынина поведала о своей измене мужу

Все мы знаем популярного артиста Вячеслава Добрынина. О 72-летнем артисте недавно даже сняли фильм “Мир не прост, совсем не прост...”, благодаря чему стали известны подробности его биографии. Удивление вызвало признание об измене супруги Ирины, рассказавшей много интересного для фильма.

Как ни странно, знакомство будущих супругов произошло на стадионе, где пара совершенно случайно находилась рядом. Певец тогда так и не смог сосредоточиться на игре, рассматривая понравившуюся соседку. После они также столкнулись на празднике по случаю юбилейного дня рождения тренера российской футбольной сборной. На торжестве им удалось познакомиться поближе, они много разговаривали и танцевали. Несмотря на то, что Ирина тогда была замужней женщиной, вспыхнувшие чувства взяли верх и она пошла на измену мужу. Ирина считала, что такие отношения далеко не зайдут и шоумен быстро охладеет к ней, но этого не произошло. Вскоре они поженились наперекор неодобрению близких. Почему-то мать Ирины считала певца не серьезным и не хотела чтобы он разбил сердце ее дочери. Видимо о шоу-бизнесе уже сложилось такое мнение и многие с опаской относятся к шоуменам. Несмотря на это пара вместе с 1985 года и счастливы, что судьба свела их вместе. С супругой артист не нажил детей. Однако у Вячеслава Добрынина есть дочка Катя от первого брака и внучка. Сейчас они проживают за границей.

У каждого человека есть своя половинка и судьба постоянно дает шанс, сталкивая родных людей. Главное не пройти мимо и вовремя сделать шаг навстречу друг другу. К сожалению многие не замечают знаков свыше и остаются несчастными. У Вячеслава и Ирины это получилось. Порадуемся же за счастливую семейную пару. Верно?

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