Вячеслав Добрынин, "Доктор Шлягер" — о себе и о семье

На советской эстраде многие артисты исполняли песни Вячеслава Добрынина. «Доктор Шлягер» – прозвали его когда-то в прессе, и именно так его до сих пор называют артисты. Композитор и его супруга Ирина рассказали о своей любви с первого взгляда:

– В 1997 году мы со Славой были на съемках передачи «Субботний вечер», – вспоминает Ирина. – Программа была посвящена творчеству Добрынина, артисты пели его песни. Слава и сам исполнял что-то из своего репертуара. После очередного номера он попросил меня выйти к роялю, представил: «Познакомьтесь, моя супруга». Мы тогда официально не были расписаны, хотя вместе жили уже 13 лет. И добавил: «Я сейчас спою песню, которую посвятил Ирине: «Никто тебя не любит так, как я». Конечно, я эту песню слышала и раньше, но даже представить не могла, что он посвятил эту красивую композицию мне. Когда запись закончилась, за кулисами подошла к нему, обняла, поцеловала и, уткнувшись в плечо, зарыдала. А он прошептал: «Давай уже распишемся. Пора». Через месяц мы отправились в загс и без лишнего шума оформили брак.

– Меня часто называют «женским композитором», и я этого не стесняюсь, – признается Вячеслав Григорьевич. – Откуда такое понимание женской души? Я воспитывался женщинами – мамой, тетками и бабушкой, был избалован их вниманием. Меня вполне можно назвать «маменькиным сынком». Я с детства видел, как тяжело маме одной растить сына, как она тоскует по любви, по ласке.

Сблизились в танце

– Мы познакомились в 1984 году на банкете в ресторане гостиницы «Союз», – вспоминает Ирина Добрынина. – В тот вечер чествовали Валерия Газзаева, отмечали забитый им сотый гол, он тогда играл в клубе «Динамо». Я была замужем за одним из динамовцев, поэтому и оказалась там. А Слава всю жизнь болеет за эту команду, дружил со многими игроками, он пришел вместе с Львом Лещенко. Конечно, Лещенко я узнала, а о Славе подумала: «Тоже, наверное, человек из артистического мира». Борода, элегантный, в костюмчике. В лицо ведь никто и не знал его тогда. Мы сразу начали бросать друг на друга заинтересованные взгляды. А потом оба, как по команде, встали и пошли на танцпол. Оказались вместе в паре, разговорились, каждый рассказывал о себе. Тогда-то и узнала, что он и есть композитор Добрынин, песни которого я конечно же слышала... Уже через три дня Слава нашел мой телефон, позвонил и пригласил на свидание. С тех пор мы не расстаемся.

– Случайно получилось, что двух моих жен зовут Иринами, – говорит Добрынин. – С первой мы прожили в браке четыре года, остались друзьями и сохраняем хорошие отношения до сих пор. Мы разошлись спокойно, без ссор и скандалов. Тем более между нами был ребенок – дочка Катя, которая родилась в год нашего расставания. Сейчас понимаю, что поступил тогда слишком эгоистично, легкомысленно. Свалил к маме, в покой и тишину, где мог свободно, без плача младенца говорить по телефону. Я не был ежеминутным свидетелем, как росла моя дочь, как она радовалась, переживала, как она болела. Теперь об этом сожалею. Но контакт с дочерью и бывшей женой поддерживал постоянно. А вторая Ира сразу же нашла общий язык с моей Катей. Ира – мягкий и доброжелательный человек. Общих детей у нас нет, поэтому моя дочь стала Ире как родная. Более того, обе мои жены в хороших отношениях между собой и частенько общаются.

«У нас нет времени на измены»

– Жизнь сегодня стала спокойная, нет полета, нет искры, – вздыхает композитор. – Я почиваю на лаврах. Многие артисты далеко не юного возраста делают пластические операции, закрашивают седину. А я думаю, что нужно выглядеть естественным, поэтому свою внешность не омолаживаю.

– Мы со Славой вместе 34 года, но друг без друга не можем существовать, – улыбается Ирина. – Если уезжаю к подругам, он мне названивает каждые 15 минут: «Не надоело там тебе?» Нас могут разлучить только гастроли. Раньше, когда были многодневные поездки, я с ним ездила. Помогала одеваться перед концертом, решала административные вопросы. Но сейчас Слава не выезжает надолго, поэтому необходимость во мне отпала... В нашей семье если и возникают ссоры, то мелкие, и мы быстро забываем обиды. И ревности не было никогда, мы уверены друг в друге. Когда в компаниях кто-то начинает мне уделять знаки внимания или какая-нибудь поклонница пристает к Славе, всегда сводим это к шутке. У нас нет ни времени, ни желания на измены.

sobesednik.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ