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Вячеслав Добрынин, "Доктор Шлягер" — о себе и о семье
|Перанов Олег, sobesednik.ru
|16 Августа 2018 г.
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На советской эстраде многие артисты исполняли песни Вячеслава Добрынина. «Доктор Шлягер» – прозвали его когда-то в прессе, и именно так его до сих пор называют артисты. Композитор и его супруга Ирина рассказали о своей любви с первого взгляда:
– В 1997 году мы со Славой были на съемках передачи «Субботний вечер», – вспоминает Ирина. – Программа была посвящена творчеству Добрынина, артисты пели его песни. Слава и сам исполнял что-то из своего репертуара. После очередного номера он попросил меня выйти к роялю, представил: «Познакомьтесь, моя супруга». Мы тогда официально не были расписаны, хотя вместе жили уже 13 лет. И добавил: «Я сейчас спою песню, которую посвятил Ирине: «Никто тебя не любит так, как я». Конечно, я эту песню слышала и раньше, но даже представить не могла, что он посвятил эту красивую композицию мне. Когда запись закончилась, за кулисами подошла к нему, обняла, поцеловала и, уткнувшись в плечо, зарыдала. А он прошептал: «Давай уже распишемся. Пора». Через месяц мы отправились в загс и без лишнего шума оформили брак.
– Меня часто называют «женским композитором», и я этого не стесняюсь, – признается Вячеслав Григорьевич. – Откуда такое понимание женской души? Я воспитывался женщинами – мамой, тетками и бабушкой, был избалован их вниманием. Меня вполне можно назвать «маменькиным сынком». Я с детства видел, как тяжело маме одной растить сына, как она тоскует по любви, по ласке.
Сблизились в танце
– Мы познакомились в 1984 году на банкете в ресторане гостиницы «Союз», – вспоминает Ирина Добрынина. – В тот вечер чествовали Валерия Газзаева, отмечали забитый им сотый гол, он тогда играл в клубе «Динамо». Я была замужем за одним из динамовцев, поэтому и оказалась там. А Слава всю жизнь болеет за эту команду, дружил со многими игроками, он пришел вместе с Львом Лещенко. Конечно, Лещенко я узнала, а о Славе подумала: «Тоже, наверное, человек из артистического мира». Борода, элегантный, в костюмчике. В лицо ведь никто и не знал его тогда. Мы сразу начали бросать друг на друга заинтересованные взгляды. А потом оба, как по команде, встали и пошли на танцпол. Оказались вместе в паре, разговорились, каждый рассказывал о себе. Тогда-то и узнала, что он и есть композитор Добрынин, песни которого я конечно же слышала... Уже через три дня Слава нашел мой телефон, позвонил и пригласил на свидание. С тех пор мы не расстаемся.
– Случайно получилось, что двух моих жен зовут Иринами, – говорит Добрынин. – С первой мы прожили в браке четыре года, остались друзьями и сохраняем хорошие отношения до сих пор. Мы разошлись спокойно, без ссор и скандалов. Тем более между нами был ребенок – дочка Катя, которая родилась в год нашего расставания. Сейчас понимаю, что поступил тогда слишком эгоистично, легкомысленно. Свалил к маме, в покой и тишину, где мог свободно, без плача младенца говорить по телефону. Я не был ежеминутным свидетелем, как росла моя дочь, как она радовалась, переживала, как она болела. Теперь об этом сожалею. Но контакт с дочерью и бывшей женой поддерживал постоянно. А вторая Ира сразу же нашла общий язык с моей Катей. Ира – мягкий и доброжелательный человек. Общих детей у нас нет, поэтому моя дочь стала Ире как родная. Более того, обе мои жены в хороших отношениях между собой и частенько общаются.
«У нас нет времени на измены»
– Жизнь сегодня стала спокойная, нет полета, нет искры, – вздыхает композитор. – Я почиваю на лаврах. Многие артисты далеко не юного возраста делают пластические операции, закрашивают седину. А я думаю, что нужно выглядеть естественным, поэтому свою внешность не омолаживаю.
– Мы со Славой вместе 34 года, но друг без друга не можем существовать, – улыбается Ирина. – Если уезжаю к подругам, он мне названивает каждые 15 минут: «Не надоело там тебе?» Нас могут разлучить только гастроли. Раньше, когда были многодневные поездки, я с ним ездила. Помогала одеваться перед концертом, решала административные вопросы. Но сейчас Слава не выезжает надолго, поэтому необходимость во мне отпала... В нашей семье если и возникают ссоры, то мелкие, и мы быстро забываем обиды. И ревности не было никогда, мы уверены друг в друге. Когда в компаниях кто-то начинает мне уделять знаки внимания или какая-нибудь поклонница пристает к Славе, всегда сводим это к шутке. У нас нет ни времени, ни желания на измены.
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