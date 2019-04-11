Опрос: сколько денег надо, чтобы "достойно жить" в России?

Финансовый университет при правительстве РФ провел опрос с целью выяснить, какие ожидания имеют россияне относительно заработной платы. Всем респондентам задавался вопрос — сколько должен зарабатывать человек в вашем городе, чтобы жить достойно?

Самыми скромными оказались зарплатные ожидания жителей Читы: там опрошенные назвали сумму в 50 тысяч рублей.

На втором месте — Улан-Удэ (54 тысячи рублей), а третье делят Барнаул и Якутск (55 тысяч рублей).

Средний уровень зарплаты, которую считают достойной опрошенные жители РФ, — 66 тысяч рублей. Наибольшие зарплатные ожидания предсказуемо имеют москвичи (не менее 100 тысяч рублей) и петербуржцы (91 тысяча рублей).

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При этом каждый четвертый респондент из крупных и средних городов заявил, что уже сумел достичь достойного уровня дохода. Наибольшее количество удовлетворенных своей зарплатой участников опроса зафиксировано в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе.

Каждый пятый опрошенный рассчитывает приблизиться к достойному по своим меркам уровню зарплаты в ближайшие пять лет. Такой ответ в большинстве своем давали респонденты из Владивостока, Хабаровска, Читы, Красноярска и Якутска.

Почти половина респондентов — 48% — заявили, что никогда не смогут получать столько денег, чтобы жить достойно.

Polit.ru

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