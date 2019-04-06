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Инопланетянин Песков все еще не понимает, почему деньги на обувь так важны людям. Но Путину доложил
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2019 г.
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Президенту РФ Владимиру Путину сообщили об исследованиях Росстата и Высшей школы экономики о доходах и расходах россиян. «Об этих изысканиях доложено», — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Инопланетянин Песков все еще не понимает, почему деньги на обувь так важны людям. Но Путину доложил

При это он добавил, сообщает ТАСС, что у него по-прежнему есть вопросы по критериям, согласно которым обувь стала одним из маркеров исследования уровня жизни жителей страны. Напомним, в исследовании говорилось, что трети российских семей не хватает денег на покупку сезонной обуви. Ранее в Кремле уже просили Росстат дать по этому поводу разъяснения. Мы уже писали об этом странном запросе: ведь действительно, только инопланетяне (или очень-очень богатые люди!) могут удивляться важности туфель, ботинок, сапог и прочих кроссовок для обычного человека и тому, что это - действительно предметы первой необходимости, которые надо периодически обновлять. А то на улицу не выйдешь...

Песков отметил, что с объяснениями Росстата в Кремле ознакомились и оказалось, что и раньше были подобные же исследования. Однако, признался он, у него так и нет понимания критериев таких исследований и почему речь идет именно об обуви. «Видимо, это параметр, о чем-то говорящий», — предположил Песков. Все же, заключил он, подобные исследования академического характера надо рассматривать с прикладной точки зрения.

По инф. rosbalt.ru

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