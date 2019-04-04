Деньги на "чтобы прожить": это сколько? Российские семьи рассказали о своих тратах

58,5 тыс. рублей — именно такая сумма нужна средней российской семье, чтобы покупать необходимое и сводить «концы с концами». Данные о желаемых доходах, полученные при опросе жителей разных регионов, разного возраста и достатка, проанализировал Росстат.

Как пишет РБК, по данным ведомства, минимальный ежемесячный доход, необходимый многодетной семье, составляет 82 тыс. рублей. Молодым семьям нужно в месяц минимум 68—69 тыс., неполным семьям (где только один родитель) — 62,5 тыс. Семьям пенсионеров — 38,3 тыс.

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Оказалось также, что большинство (79,5%) семей не всегда могут позволить себе приобрести необходимый субъективный минимум товаров, не выходя за пределы бюджета. А 53% семей не могут справиться с неожиданно возникающими тратами, например, на медицинские услуги. Еще 49% не могут позволить себе недельный отпуск вне дома каждый год. Более трети не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви, четверть семей не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. Еще 21% не может позволить себе фрукты в любое время года.

Исследование проводилось в сентябре прошлого года во всех регионах, опрошены 60 тыс. домохозяйств.

По инф. rosbalt.ru

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