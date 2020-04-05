Официальные советы: как в период пандемии в магазинах «закупаться»?

В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.

Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа.

Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью.

Приобретение продуктов в магазинах

В первую очередь необходимо уточнить, какие продукты уже есть у вас дома и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления . При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания.

. При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания. В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках.

или держать ее руками в перчатках. Сначала необходимо выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре .

. Скоропортящиеся продукт ы из холодильных витрин и морозильных камер выбирают в самую последнюю очередь.

ы из и выбирают в самую последнюю очередь. Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки .

. Внимательно осмотрите упаковку товара , обратите внимание на сроки годности и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию .

, обратите внимание на и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать . Важно обратить внимание в каких условиях продукция хранится в магазине и соответствуют ли они температурным режимам указанным производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем лучше отказаться от покупки.

Помните о принципах соблюдения товарного соседства. Готовые к употреблению продукты не должны размещаться на одной полке с сырыми продуктами, это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции у потребителя. Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе.

Дистанционное приобретение продуктов

В условиях карантина актуальны системы заказов продуктов из магазинов и готовой еды на дом. Как правило, потребитель сам выбирает бесконтактный или контактный способ оплаты заказа и доставки. Какой из способов больше подходит в той или иной ситуации, решать вам. Главное — соблюдать элементарные правила.

Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру.

или передавали свою курьеру. Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты , их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов.

, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов. Внимательно проверьте сроки годности, целостность упаковки , отсутствие вмятин и бомбажа (вздувшихся крышек) на металлических консервных банках . Даже небольшая вмятина может привести к образованию трещины в стенке банки и нарушить ее герметичность или будет способствовать попаданию солей тяжелых металлов в продукт, а это может привести к пищевому отравлению. Чтобы этого не произошло, вы можете вернуть испорченный товар продавцу.

, отсутствие вмятин и бомбажа (вздувшихся крышек) на . Даже небольшая вмятина может привести к образованию трещины в стенке банки и нарушить ее герметичность или будет способствовать попаданию солей тяжелых металлов в продукт, а это может привести к пищевому отравлению. Чтобы этого не произошло, вы можете продавцу. На овощах и фруктах должны отсутствовать признаки увядания, плесень и гниль. Такие продукты считаются испорченными и непригодными в пищу. В этом случае вы также можете отказаться от товаров в заказе.

Не допускается доставка в одном пакете сырой и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо , птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной продукции . Оптимальным будет упаковка в разные пакеты каждой товарной группы , в том числе группы промышленных товаров .

, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и . Оптимальным будет упаковка в разные пакеты каждой , в том числе . Если услуга оказана некачественно или вам доставили испорченные продукты, вы можете оставить обращение на сайте Роспотребнадзора с указанием данных предприятия торговли и допущенных им нарушений.

Будьте здоровы!

К полезным советам Роспотребнадзора, конечно, стоит прислушаться. Кажется, теперь к нашим гражданам в большей степени приходит поминание, что чем раньше мы пройдем период карантина, тем быстрее жизнь нормализуется. А посему протираем тележки и без перчаток в магазин ни ногой!

Еще из полезного можно прочитать здесь:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...